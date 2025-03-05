Режиссер «Каникул президента» Илья Шерстобитов умер в 48 лет

Кинопродюсер, режиссер и сценарист Илья Шерстобитов скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщила пресс-служба Института кино и телевидения (ГИТР), где он преподавал. Причины смерти не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Шерстобитов в 2018 году

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Илья Шерстобитов в 2018 году

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Илья Шерстобитов родился 11 апреля 1976 года в Москве. Профессиональное образование получил на режиссерском факультете Всероссийского государственного института кинематографии и Высших курсах сценаристов и режиссеров. В 1995 году он начал работать на ВГТРК. Был продюсером более 20 фильмов и сериалов, среди которых «Вспоминая тебя», «Документалист. Охотник за призраками» и «Венец творения». Занимался режиссурой и написанием сценариев.

В 2018 году он снял комедию «Каникулы президента», в которой главную роль исполнил Дмитрий Грачев — «двойник» Владимира Путина. В последние годы господин Шерстобитов преподавал на факультете режиссуры ГИТР.