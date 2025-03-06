У городского собрания Белграда произошла драка протестующих с охраной

Оппозиционные депутаты попытались сорвать заседание скупщины (представительного органа) Белграда, «непрерывно исполняя гимн Сербии», сообщают сербские СМИ. Представители проправительственных партий при этом продолжили обсуждать повестку заседания. Тем временем у здания скупщины сторонники оппозиции попытались убрать установленные полицией заграждения, началась потасовка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Следующая фотография 1 / 6 Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Как пишет Danas.rs, несколько человек были задержаны после драки протестующих и охраны. Вход в здание забросали яйцами, отмечает издание. По предварительным данным, есть один пострадавший. Драка демонстрантов и сотрудников службы безопасности продлилась около 20 минут, после прибытия полиции ситуация стабилизировалась.

4 марта депутаты оппозиционных партий Сербии попытались сорвать сессию Народной скупщины (однопалатного парламента) и зажгли цветные дымовые шашки в зале заседания, а также развернули транспарант с призывом к отставке сербского правительства. Пострадали три депутата, одного из которых в больнице посетил президент Сербии Александр Вучич.

Подобные инциденты происходят на фоне продолжающихся с ноября 2024 года по всей Сербии протестов. Демонстранты изначально требовали уголовной и политической ответственности виновных в гибели 15 человек, на которых обрушился бетонный козырек на вокзале в Нови-Саде. Фактически же они выступают за смену власти. Александр Вучич заявлял о попытках внешних сил организовать в Сербии цветную революцию.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «В сербский парламент пришел хаос».

Лусине Баласян