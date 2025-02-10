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Проект реконструкции водохранилища подготовят в Новороссийске в 2025 году

После реконструкции объем водохранилища увеличится до 1,6 млн кв. м. Работы будут проводить за счет муниципального бюджета, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации города-героя Новороссийска.

Фото: Наталья Решетняк

Фото: Наталья Решетняк

Согласно проекту реконструкции, уровень кольцевого водослива шахтного водосброса увеличится до 183,1 метров, а объем – до 1,6 млн кв. метра. Реконструкция Неберджаевского водохранилища будет завершена в 2026 году.

Неберджаевское водохранилище входит в тройку источников водоснабжение города-героя – оно должно давать 20 тыс. кубов в сутки, однако заявленный объем не выполняется, что создает в Новороссийске угрозу дефицита воды.

Сейчас максимальный уровень Неберджаевского водохранилища составляет 182 метра. Как сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска», в сутки жителя города-героя нужно не менее 135-138 тысяч кубов воды.

Алена Воробьева

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