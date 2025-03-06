Путин созвонился с Токаевым

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Как сообщил Кремль, лидеры обсудили проекты в области торгово-экономического и энергетического сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах в русле договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Российской Федерации в Казахстан в ноябре 2024 года»,— говорится в сообщении Кремля.

Владимир Путин находился с визитом в Астане в ноябре 2024 года. Тогда лидеры подписали совместное заявление «об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка», предполагающее в том числе обмен информацией по линии спецслужб. Президент России также участвовал в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Лусине Баласян