В Казани временно приостановлено движение троллейбусов № 6 и № 9 из-за повреждения контактной сети на улице Первомайской в направлении Борисково. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на улице Первомайской повредилась контактная сеть троллейбусов

Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казани на улице Первомайской повредилась контактная сеть троллейбусов

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Троллейбусы маршрута № 8 временно следуют через Речной порт, а троллейбусы № 12 перенаправлены на маршрут № 5.

На месте происшествия работают аварийные службы предприятия.

Дарья Сайфиева