В Казани на улице Первомайской повредилась контактная сеть троллейбусов
В Казани временно приостановлено движение троллейбусов № 6 и № 9 из-за повреждения контактной сети на улице Первомайской в направлении Борисково. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
В Казани на улице Первомайской повредилась контактная сеть троллейбусов
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Троллейбусы маршрута № 8 временно следуют через Речной порт, а троллейбусы № 12 перенаправлены на маршрут № 5.
На месте происшествия работают аварийные службы предприятия.