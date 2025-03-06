В прошедшем году музей-заповедник «Казанский Кремль» посетили почти 5,4 тыс. людей с инвалидностью. Об этом стало известно в ходе выступления начальника отдела просветительских и инклюзивных программ музея-заповедника Дарьи Муратовой на организованном «Ъ Волга-Урал» форуме «Сила женщин Татарстана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году Казанский Кремль посетили почти 5,4 тысяч людей с инвалидностью

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В 2024 году Казанский Кремль посетили почти 5,4 тысяч людей с инвалидностью

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Более 4 тыс. посетителей — это взрослые люди с инвалидностью, а почти 1,4 тыс. — дети.

Дарья Муратова отметила, что программа по созданию инклюзивной среды в Казанском Кремле была запущена около шести лет назад. Сегодня на территории музея-заповедника работают специалисты, которые проводят экскурсии на русском жестовом языке. Также доступны видеогиды на жестовом языке, а для незрячих и слабовидящих посетителей разработаны тактильные материалы и модели.

Сейчас музей планирует развивать программы для посетителей с психическими и интеллектуальными нарушениями, а также нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Влас Северин