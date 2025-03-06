Daily Mail: ракеты Storm Shadow стали бесполезны для ВСУ без разведданных США

Ранее поставленные вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные англо-французские ракеты Storm Shadow стали бесполезны без доступа к американским разведданным и коррекции маршрута полета по спутникам. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракета Storm Shadow на аэрокосмическом шоу в Ле-Бурже (2023 год)

Фото: Lewis Joly, File / AP Ракета Storm Shadow на аэрокосмическом шоу в Ле-Бурже (2023 год)

Фото: Lewis Joly, File / AP

«Существуют опасения, что ракеты Storm Shadow оказались бесполезными на Украине после того, как президент Дональд Трамп заблокировал передачу разведданных США союзникам»,— говорится в сообщении газеты. По имеющимся данным, изначально у Великобритании было около 900 ракет Storm Shadow. В ноябре 2024 года портал United24 Media сообщал, что в распоряжении у Лондона «осталось около шести сотен ракет», отметив, что остальные три сотни, срок эксплуатации которых подходил к концу, были отправлены на Украину.

Напомним, что последний случай применения ракет Storm Shadow для ударов по территории России был зафиксирован 14 января текущего года. Тогда российские силы ПВО сбили над территорией Брянской области 6 американских ракет ATACMS, 6 Storm Shadow и 31 беспилотник.

5 марта стало известно, что США перестали предоставлять Украине связанные с Россией разведывательные данные. Речь идет об информации, которая в основном используется для нанесения ударов ВСУ по территории РФ. Основной массив таких данных собирался именно самолетами и спутниками США.

Дмитрий Сотак