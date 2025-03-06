Банк «Санкт-Петербург» за 2024 год заработал 50,8 млрд рублей по МСФО

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург по МСФО по итогам 2024 года составила 50,8 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 7,4%, следует из отчета на сайте кредитной организации.

За прошлый год банк получил выручку 94,4 млрд рублей (+26,5%). Чистый доход от операций на финансовых рынках составил 10,9 млрд рублей (+6,1%), включая 3,3 млрд рублей за четвертый квартал 2024 года. Банк оценивает результат по чистой прибыли как «рекордный».

«На 1 января 2025 года Кредитный портфель до вычета резервов составил 751,0 млрд рублей (+9,4% по сравнению с 1 января 2024 года). Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на +11,5% и составил 587,9 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на +4,2% и составил 162,5 млрд рублей»,— говорится в сообщении банка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ВТБ в 2024 году выдал петербуржцам автокредиты на сумму 37,5 млрд рублей.

Татьяна Титаева