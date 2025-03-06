С «Русагро-Тамбов» взыщут еще 4,4 млн рублей за загрязнение Царевки

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры региона о взыскании с местного сахарного завода 4,4 млн руб. за загрязнение реки Царевка в Знаменском округе. Согласно картотеке арбитражных дел, речь идет об ООО «Русагро-Тамбов». Решение пока не вступило в законную силу. Стороны еще не пытались его обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокурорская проверка показала, что в январе 2024 года в результате несанкционированного сброса предприятием неочищенной сточной воды в Царевку произошло ее загрязнение. В целях взыскания причиненного ущерба надзорное ведомство в мае прошлого года обратилось в суд.

В апреле 2023 года тамбовская прокуратура инициировала аналогичное разбирательство, требуя взыскать со структуры «Русагро» 6,9 млн руб. В апреле 2024 года арбитражный суд Тамбовской области отказал облпрокуратуре в удовлетворении иска, сославшись на невозможность рассчитать ущерб водоему от действий компании. Одной из причин назывался тот факт, что в Царевку попадают стоки не только с предприятия, но и с жилого фонда.

В конце октября прошлого года 19-й арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции и постановил взыскать с ответчика ущерб. В январе 2025-го «Русагро-Тамбов» подало кассационную жалобу на это решение. В конце февраля ее отклонили.

Алина Морозова