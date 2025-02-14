«Русагро-Тамбов» не удалось отменить взыскание ущерба за загрязнение Царевки

Арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу ООО «Русагро-Тамбов» (входит в ГК «Русагро») на решение апелляционной инстанции о взыскании с компании 6,9 млн руб. В эту сумму был оценен ущерб реке Царевка в Знаменском округе Тамбовской области. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Разбирательство по этому делу в апреле 2023 года инициировала областная прокуратура. По данным региональных властей, сахарный завод сбрасывал неочищенные стоки в каскад водоемов из трех прудов, расположенных к юго-западу и западу от пруда-охладителя предприятия. Анализ «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Тамбовской области» выявил многократные превышения содержания загрязняющих веществ.

В апреле 2024 года арбитражный суд Тамбовской области отказал облпрокуратуре в удовлетворении иска, сославшись на невозможность рассчитать ущерб водоему от действий компании. Одной из причин назвался тот факт, что в Царевку попадают стоки не только с предприятия, но и с жилого фонда. Суд также указал, что при расчете ущерба якобы не использовался необходимый показатель. В конце октября того же года 19-й арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции и постановил взыскать с ответчика ущерб. В январе 2025-го структура «Русагро» подала кассационную жалобу на это решение.

В апреле 2023-го по материалам прокурорский проверки было возбуждено уголовное дело о загрязнении реки (ч. 1 ст. 250 УК РФ, до трех месяцев ареста). В январе 2025 года в прокуратуре региона «Ъ-Черноземье» рассказывали, что его расследование приостановлено из-за того, что «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено».

О каких последствиях загрязнения Царевки заявил экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова