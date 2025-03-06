Оборот Sokolov вырос на 34% в 2024 году и достиг 68,1 млрд рублей

Оборот ювелирного холдинга Sokolov вырос на 34% по итогам 2024 года по сравнению с годом ранее. Показатель составил 68,1 млрд руб. Рост достигнут за счет расширения розничной сети и развития онлайн-продаж, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Совокупный оборот розничной сети вырос на 29% в 2024 году, достигнув 28,6 млрд руб. На данный момент в розничную сеть Sokolov входит 1 тыс. магазинов. Онлайн-продажи выросли на 45% за тот же период, до 24,3 млрд руб. При этом рост продаж через сайт и мобильное приложение составил 37%, увеличившись до 10,2 млрд руб. Продажи через маркетплейсы выросли на 51%, до 14,1 млрд руб.

Количество торговых точек Sokolov по модели франшизы в России и СНГ выросло до 224 в прошлом году. В 2024 году было открыто 80 таких площадок. Оборот этого сегмента продаж вырос на 41% за год, до 7,1 млрд руб.

Объемы собственного производства выросли по итогам года на 12% и достигли по весу драгметаллов 45 тонн. По словам гендиректора холдинга Николая Полякова, 50% активных клиентов совершает более двух покупок в течение года. В текущем году компания планирует открыть 200 розничных магазинов в текущем году и увеличить оборот на 20-25%.

По итогам 2024 года рынок ювелирной розницы в России достиг 459,4 млрд руб., что на 25,6% выше показателей прошлого года. Розничные цены за минувший год выросли на 34%, средний чек по рынку — на 19%, до 9 тыс. руб.

Подробнее о рынке ювелирных украшений в России — в материале «Ъ» «Маркетплейсы взяли золото».