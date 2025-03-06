Ростовская область проведет модернизацию 90 медучреждений

В текущем году Ростовская область проведет масштабную модернизацию первичного звена здравоохранения для улучшения качества и доступности медицинских услуг для жителей региона. Обновление коснется около 90 медучреждений, включая капитальный ремонт более 80 объектов, из которых более 30 — поликлиники. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

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Глава региона отметил, что только в Сальском районе запланированы работы по капремонту в пяти местах, среди которых Гигантовская участковая больница и станция переливания крови. Также будут установлены 14 модульных зданий, среди которых долгожданное лечебно-профилактическое отделение для городской больницы №2 в Шахтах.

Кроме того, для повышения мобильности медицинских специалистов в больницы направят 83 санитарные машины. Работа по переоснащению отделений реабилитации пройдет по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь»., а по наупроекту «Семья» модернизируют перинатальные центры и детские поликлиники, а также расширят сеть женских консультаций.

Как писал «Ъ-Ростов» ранее, в Ростовской области врио губернатора Юрий Слюсарь поручил разработать предложения по модернизации Системы-112 после посещения Центра информационного обеспечения безопасности населения.

Снежана Стодольская