Юрий Слюсарь поручил модернизировать систему-112 на Дону

В Ростовской области врио губернатора Юрий Слюсарь поручил разработать предложения по модернизации Системы-112 после посещения Центра информационного обеспечения безопасности населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Служба-112 на протяжении девяти лет обрабатывает более 29 млн вызовов и 1,5 млн СМС о помощи. Из них на 9,5 млн сигналов требовались выезды различных служб, участие полиции потребовалось в 12% случаев – 1,14 млн раз.

Врио губернатора отметил необходимость обновления оборудования и программного обеспечения. Он поручил подготовить материалы о состоянии инфраструктуры, планах модернизации, ожидаемых эффектах, стоимости проектов и их этапах. «Служба-112 – ключевая, такой пульсирующий нерв в жизни области. Ее нужно держать в высокоработоспособном состоянии», подчеркнул Юрий Слюсарь.

В настоящее время продолжается развитие комплекса «Безопасный город», в который интегрированы более 5,5 тыс. видеокамер. В том числе 600 интеллектуальных с аналитическими функциями и 254 с распознавания лиц.

Уточняется, что с внедрением системы «Безопасный город» в два раза сократились сроки реагирования на нештатные ситуации, а доля раскрываемости преступлений и правонарушений увеличилась в 3,5 раз.

В планах на текущий год интегрировать в систему «Безопасный город» 56 образовательных учреждений в шести районах: Азовском, Аксайском, Дубовском, Морозовском, Орловском, Тарасовском.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что по поручению врио губернатора Юрия Слюсаря в ЦАФАПе прошло совещание по управлению грузовым транспортом.

Снежана Стодольская