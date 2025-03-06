Несовершеннолетняя пострадала в ДТП с двумя Hyundai на Ленинском проспекте

Около пяти часов вечера 5 марта у дома 72 по Ленинскому проспекту 27-летний водитель автомобиля Hyundai I30, проезжая перекресток, не предоставил преимущество Hyundai Solaris, двигавшемуся во встречном направлении, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения травмы средней степени тяжести получила 15-летняя пассажирка «Соляриса». Ее доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал об одном пострадавшем в массовом ДТП с двумя автобусами и двумя легковыми автомобилями на пересечении Ланского шоссе и Новосибирской улицы.

Андрей Маркелов