В пяти городах Челябинской области снова объявлен режим НМУ

В Челябинске, Карабаше, Коркино, Сатке и Златоусте объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при котором загрязняющие вещества скапливаются в приземном слое. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Режим НМУ будет действовать с 19 часов 6 марта до 19 часов 7 марта. В это время местные предприятия обязаны снизить производительность на 15-20%. Ранее неблагоприятные метеоусловия сохранялись в городах региона с 27 февраля по 5 марта.

Виталина Ярховска