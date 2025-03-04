В пяти городах Челябинской области продлен режим НМУ

В Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше продлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. В городах объявлена первая степень опасности загрязнения воздуха. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Режим НМУ будет действовать в муниципалитетах до 13 часов 5 марта. В это время местные предприятия обязаны снизить производительность на 15-20%.

Предупреждение о скоплении загрязняющих веществ было объявлено еще 27 февраля и неоднократно продлевалось. В Челябинске с 14 часов 3 марта до 19 часов сегодняшнего дня действует режим неблагоприятных метеоусловий второй степени опасности.

Виталина Ярховска