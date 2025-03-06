Суд отказался прекратить дело об изъятии имущества экс-главы Краснодарского крайсуда

На процессе по иску Генеральной прокуратуры об обращении в доход РФ имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова суд отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о прекращении производства, сообщил «Ъ» один из участников процесса. Предварительные слушания в Красногорском городском суде Московской области завершены, первое заседание по рассмотрению заявленных требований по существу назначено на 20 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-председатель Краснодарского крайсуда Александр Чернов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Экс-председатель Краснодарского крайсуда Александр Чернов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как стало известно «Ъ», в ходе предварительного слушания представители Александра Чернова поставили вопрос о том, давала ли Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ согласие на проведение проверочных мероприятий в отношении судьи в отставке Чернова. Данные о согласовании проверок со стороны ВККС в суд не поступали, однако председательствующий судья не счел это основанием для прекращения производства по иску Генеральной прокуратуры.

Иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества Александра Чернова, его родственников и других лиц был направлен в Кавказский районный суд Краснодарского края в октябре 2024 года. После серии решений об изменении подсудности дело было передано на рассмотрение Красногорского горсуда Московской области. По мнению надзорного ведомства, Александр Чернов в период руководства краевым судом, а также после отставки извлекал незаконные выгоды из своего статуса, занимаясь предпринимательской деятельностью. Генпрокуратура требует изъять у ответчиков активы стоимостью около 7 млрд руб., в том числе сельхозпредприятие «Дмитриевское» в Кавказском районе, а также жилую и коммерческую недвижимость.

Анна Перова, Краснодар