Вертолетам в аэропорту Рейгана выделят отдельных диспетчеров

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ужесточает правила обеспечения воздушной безопасности в аэропорту имени Рональда Рейгана, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Если раньше за движением всех воздушных судов в районе Вашингтона мог следить всего один диспетчер, то после катастрофы 29 января регулятор требует, чтобы диспетчеров на смене было как минимум двое. Один должен отслеживать траектории полетов коммерческих самолетов, а другой — перемещения вертолетов в районе аэропорта.

29 января вблизи аэропорта Рейгана военный вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским самолетом American Airlines. В результате крушения погибли 67 человек. Причинами аварии, по данным WSJ, могли стать как действия пилота вертолета, так и рекомендации авиадиспетчера. Газета отмечает, что в ту ночь за трафиком самолетов и вертолетов следил один человек. Причем он оказался один на смене на час раньше, чем это допускают правила FAA.

Ранее WSJ сообщала, что после трагедии регулятор намеревался вовсе запретить вертолетам летать рядом с аэропортом.

Кирилл Сарханянц