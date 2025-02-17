Теплоэнергетики приступили к замене свыше 7,5 км трубопроводов в Приморском районе

В Приморском районе стартовала одна из самых масштабных в текущем году реконструкций тепловых сетей. Специалисты ГУП «ТЭК СПб» намерены заменить на северо-западе города, в границах квартала 28А «Озеро Долгое», свыше 7,5 км трубопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что на объекте уже смонтировано почти 3 км временных трубопроводов (из 5 786 м запланированных). Специалисты ТЭКа также проложили 184 м постоянных трубопроводов, кроме того, ведется демонтаж существующих теплосетей в подвалах д. 11к1 и 13 по проспекту Авиаконструкторов.

«Особым этапом станет обновление участка теплопроводов на территории детского сада № 51 — по требованиям безопасности тепловые сети проложат в железобетонных каналах»,— сообщили в городской администрации.

Теплоэнергетики производят замену как в подвальных помещениях, так и под землей. При этом при подземной прокладке используются, в частности, гибкие трубы сроком эксплуатации не менее 50 лет.

В пресс-службе Смольного подчеркнули, что работы повысят надежность теплоснабжения для примерно 5 тыс. местных жителей. В зоне реконструкции находятся 20 построек, включая десять жилых домов, школу и два детских учреждения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Теплосеть СПб» реконструировала 1,6 тыс. трубопроводов в Московском районе.

Дарья Астанина