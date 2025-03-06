Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 6 марта

8:32. За прошедшие сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 27 боеприпасов и 41 беспилотника. Никто не пострадал. Разрушения установлены в четырех частных домовладениях и семи автомобилях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:15. Ночью в Курской области один раз объявлялась ракетная опасность — она действовала с 4:30 до 4:32. Это следует из сообщений оперштаба региона.

7:39. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА никто не пострадал. Разрушения получило здание.

7:24. За ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией один беспилотник — над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны.