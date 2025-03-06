Глава Катав-Ивановского района не получит зарплату за время нахождения в СИЗО

Собрание депутатов Катав-Ивановского района на последнем заседании приняло решение прекратить выплату жалованья главе муниципалитета Николаю Шимановичу. После вынесения обвинительного приговора по делу о мошенничестве он находится в СИЗО. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.

Николаю Шимановичу не будут начислять зарплату с момента, когда его взяли под стражу после объявления приговора, то есть с 17 февраля. На данный момент, до вступления решения суда в силу, он остается главой района.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Николая Шимановича признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступление, выявленное УФСБ России по Челябинской области, было совершено до того, как фигурант стал главой района. Суд и следствие установили, что с июля 2019-го по январь 2021 года Николай Шиманович похитил 4,4 млн руб. у компании, интересы которой представлял в суде. Юрист распорядился «по своему усмотрению» деньгами, полученными от реализации векселя организации-банкрота, хотя должен был передать средства ее конкурсному управляющему. Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа 800 тыс. руб. С 21 февраля временно исполняющим обязанности главы является зампредседателя собрания депутатов Александр Васильев.

Виталина Ярховска