Адвокатское прошлое привело в колонию

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шиманович (справа) до получения должности главы Катав-Ивановского района был мэром Трехгорного

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Николай Шиманович (справа) до получения должности главы Катав-Ивановского района был мэром Трехгорного

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Златоустовский городской суд признал главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича виновным в особо крупном мошенничестве и приговорил к семи годам лишения свободы. По данным следствия, еще до работы в администрации, будучи адвокатом, Шиманович похитил 4 млн руб. у компании, интересы которой представлял в суде. Глава вину не признал. Сторона защиты в прениях просила полностью его оправдать.



В Челябинской области Златоустовский городской суд 17 февраля вынес обвинительный приговор главе Катав-Ивановского муниципального района Николаю Шимановичу. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа 800 тыс. руб. Шиманович взят под стражу в зале суда, сообщает прокуратура Челябинской области.

Преступление, выявленное УФСБ России по региону, было совершено до того, как фигурант стал главой района. Суд и следствие установили, что с июля 2019-го по январь 2021 года Николай Шиманович похитил 4,4 млн руб. у компании, интересы которой представлял в суде. «Являясь советником по правовым вопросам, оказывая юридическую помощь и представляя интересы коммерческой организации, похитил средства путем выведения и обналичивания, которые предназначались для погашения долговых обязательств юридического лица, в отношении которого велась процедура банкротства»,— сообщает пресс-служба УФСБ.

Юрист присвоил и распорядился «по своему усмотрению» деньгами, полученными от реализации векселя компании-банкрота, хотя должен был передать средства конкурсному управляющему организации, установили следствие и суд.

Приговор не вступил в законную силу.

Государственный обвинитель в прениях сторон просил суд назначить Николаю Шимановичу наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. руб. и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы, в органах госвласти и местного самоуправления, а также в подведомственных учреждениях в течение двух лет шести месяцев.

Николай Шиманович вину полностью отрицает. В прениях сторона защиты просила оправдать главу Катав-Ивановского района.

Адвокат Александр Волков, представлявший интересы обвиняемого на одной из стадий рассмотрения уголовного дела, отметил в разговоре с “Ъ-Южный Урал”, что позиция защиты «однозначна», Николай Шиманович изначально не признавал вину и настаивал на полном оправдании. Адвокат Денис Кулагин, присутствовавший на оглашении приговора, на телефонные звонки не отвечает.

Сотрудники ФСБ задержали главу Катав-Ивановского района в начале апреля 2023 года. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило и расследовало дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. После задержания Центральный районный суд отправил фигуранта под домашний арест. В июле того же года стало известно, что мера пресечения Николаю Шимановичу смягчена до запрета определенных действий. Уже в августе 2023 года дело было передано в суд. Несмотря на уголовное преследование Николай Шиманович продолжил руководить районом. По данным СМИ, правоохранительные органы не настаивали на его отстранении, поскольку обвинения не были связаны с работой на посту главы муниципалитета.

Николаю Шимановичу 56 лет. Он родился в Троицке Челябинской области. В 1993 году окончил Свердловский юридический институт по специальности «правоведение». В 1993–1995 годах работал помощником прокурора в закрытом административно-территориальном образовании Трехгорный. Затем в течение трех лет занимал должность начальника юридического отдела администрации Трехгорного. В 1999–2005 годах был адвокатом Челябинской областной коллегии адвокатов. Затем вернулся в администрацию Трехгорного в качестве главы. На этом посту Николай Шиманович работал до 2009 года, после чего снова стал заниматься адвокатской деятельностью. По совместительству он также преподавал в Челябинском государственном университете.

Будучи адвокатом, Николай Шиманович защищал бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии. В 2019 году он спровоцировал резонансное ДТП в Аргаяшском районе, в результате которого стала инвалидом студентка из Екатеринбурга. В феврале 2021 года суд приговорил Андрея Косилова к двум годам ограничения свободы. Господин Шиманович к этому моменту вышел из дела ради участия в конкурсе на должность главы Катав-Ивановского района. По итогам депутатского голосования он был избран руководителем муниципалитета в конце января 2021 года.

Предыдущий руководитель района Евгений Киршин в мае 2023 года был признан виновным в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Катав-Ивановский городской суд приговорил его к трем годам условного лишения свободы со штрафом 100 тыс. руб. Суд и следствие установили, что руководитель района с декабря 2013-го по январь 2021 года незаконно выписывал себе премии. Сумма ущерба муниципалитету превысила 1 млн руб.

Юлия Гарипова