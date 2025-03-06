В «Гринвиче» открылся самый большой в России магазин бренда одежды Sela

В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге бренд одежды Sela открыл свой крупнейший магазин в России — площадь составила 2,5 тыс. кв. м, сообщили в компании Melon Fashion Group, в которую входит сеть.

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В магазине предусмотрены игровые зоны для детей, в которых есть стол для творчества и галерея рисунков — такие зоны находятся как в торговом зале, так и у примерочных, при этом для взрослых посетителей также оборудованы зоны отдыха. Одним из ключевых элементов магазина стала точка питания Vigge Cafe — шестое заведение такого формата в сети. Как отметили в Melon Fashion Group, стратегическим курсом сети магазинов Sela является сочетание моды и современных семейных пространств.

Семейный российский lifestyle-бренд Sela был создан в 1991 году, он создает коллекции одежды для женщин, мужчин и детей до 14 лет. В августе 2019 сеть присоединилась к Melon Fashion Group, куда также входят магазины брендов одежды Befree, Zarina, Love Republic, Idol.

Напомним, ранее в ТРЦ «Гринвич» открылся магазин премиум-формата ювелирного холдинга Sokolov — как отметили в компании, Екатеринбург занимает третье место по объему продаж украшений после Москвы и Санкт-Петербурга.

Ирина Пичурина