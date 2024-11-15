В Екатеринбург открылся ювелирный магазин Sokolov премиум-формата

В екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» открылся магазин премиум-формата ювелирного холдинга Sokolov. По данным аналитиков компании, рынок ювелирной розницы столицы Урала показывает динамику роста выше среднерыночной — за девять месяцев 2024 года объем увеличился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост по России в целом составил 22,6%.

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«Екатеринбург является для нас стратегически важным регионом и занимает третье место по объему продаж после Москвы и Санкт-Петербурга»,— отметила директор по маркетингу компании Елена Иванова.

По данным холдинга, в уральской столице за 10 месяцев 2024 года средний чек на покупку ювелирных изделий с бриллиантами вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил чуть более 26 тыс. руб.

Напомним, с января по сентябрь рынок ювелирных украшений в Свердловской области в денежном выражении достиг 7,4 млрд руб.

Валерия Шестопалова