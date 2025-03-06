Свыше 5,5 тысяч тамбовчан воспользовались счетами эскроу

В 2024 году в Тамбовской области раскрыли 1472 эскроу-счета, а строительным компаниям перечислили содержащиеся на них 5,5 млрд руб. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России. Таким образом, 1472 человека получили жилье в новых домах, выкупленное еще на этапе строительства. По данным ЦБ, около 1,6 тыс. человек в регионе сейчас ожидают сдачи строящихся с участием средств дольщиков домов и получения квартир.

На начало 2025 года на эскроу-счетах находится около 6 млрд руб. В рамках проектного финансирования действует 26 кредитных договоров почти на 9,6 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем в начале 2024-го. В целом за годы действия механизма долевого финансирования в регионе раскрыли около 5,5 тыс. эскроу-счетов почти на 17 млрд руб.

Согласно действующему законодательству, подрядчик сможет получить деньги участника долевого строительства со счета эскроу только после регистрации права собственности на построенный дом. Если обязательства не будут выполнены, гражданин получит деньги обратно в полном объеме.

В регионе продолжают запускаться проекты с участием средств дольщиков. Так, группа компаний «Тамбовбизнесстрой» строит десятиэтажный дом на улице Павла Строганова. Его планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Объем вложений может составить 1,85 млрд руб., следует из проектной декларации.

Мария Старикова