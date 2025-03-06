СКР возбудил уголовное дело по невыплате зарплаты в Межгорье

В Межгорье после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам частного охранного предприятия «Защита», сообщают пресс-служба прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

Установлено, что организация с декабря 2024 года не рассчитала при увольнении шесть работников на общую сумму более 124 тыс. руб., а также не перечислил в пользу сотрудников подоходный налог, страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.

Ранее, сообщал «Ъ-Уфа», следственное управление возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты руководством этой же компании другим двум работникам.

Майя Иванова