В Межгорье возбудили дело по факту задержки зарплаты на 49 тысяч рублей

Следственный отдел в Межгорье (закрытый город) возбудил уголовное дело по признакам невыплаты зарплаты более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам охранной фирмы, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет об ООО «Частная охранная организация "Защита"».

По версии следствия, руководство компании с октября 2024 года по февраль 2025 года полностью не выплачивало заработную плату двоим работникам. Сумма задолженности составила 49 тыс. руб.

Следователи установят финансовое положение организации, допросят потерпевших, руководство и работников, проверят наличие других фактов невыплаты зарплаты работникам и примут меры к «скорейшему возмещению образовавшейся задолженности», отмечается в релизе.

Майя Иванова