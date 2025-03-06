Желание прилечь у Вечного огня в Колпино довело до уголовного дела

Полиция возбудила уголовное дело после жалобы жительницы Колпино на двух неизвестных, решивших полежать около Вечного огня. В этом рассмотрели «надругательство над умершими», пишет 78.ru.

Оскорбившаяся поведением петербуржцев обратилась к правоохранителям 4 марта. Она заявила, что 3 марта заметила двух отдыхающих на мемориале «Вечный огонь» в сквере «Героев Ижорцев». Жительница Колпино посчитала, что тем самым они осквернили памятник погибшим.

Полиция разыскивает нарушителей общественного порядка. Дело возбуждено по (ч. 2 ст. 244 УК РФ).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что потушившие в Красном Селе Вечный огонь подростки попали под надзор Бастрыкина.

Татьяна Титаева