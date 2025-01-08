Потушившие в Красном Селе Вечный огонь подростки попали под надзор Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского отделения ведомства Олегу Бобкову представить доклад по делу об осквернении символа воинской славы в Красном Селе, сообщает пресс-служба городского СК 8 января.

Все началось с того, что в СМИ вечером 5 января опубликовали видео, на котором запечатлено, как несовершеннолетние потушили снегом Вечный огонь на территории Верхнего парка. Личности правонарушителей уже установлены.

В отношении родителей составили протоколы за ненадлежащее воспитание детей. Несовершеннолетних уже передали законным представителям под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения подростку, обвиняемому в совершении теракта путем поджога витрины отделения «Почты России» на проспекте Большевиков.

Андрей Маркелов