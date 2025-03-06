Россия ускорит процесс выдачи паспортов гражданам Абхазии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии будет ускорен и максимально облегчен. Пресс-секретарь подчеркнул, что это является «одним из важнейших приоритетов» для России. Также обеспечено экстренное энергообеспечение республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Нужна оперативная помощь РФ по организации продолжения энергоперетоков, так как в горах холодная погода, нет таяния снегов, поэтому ГЭС не получает достаточно воды, нет своей генерации. Россия не может оставаться в стороне. Экстренное энергообеспечение продолжится. Вопросы транспортизации важны: процесс ускорят, усовершенствуют, максимально облегчат для граждан Абхазии и их подрастающих детей»,— заявил Дмитрий Песков во время пресс-колла.

5 марта президент России Владимир Путин встретился с победившим на досрочных президентских выборах Абхазии Бадрой Гунбой в Кремле. Российский президент поздравил господина Гунбу с победой, отметив «эмоциональность» избирательной кампании. В рамках встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Россией и Абхазией, в том числе гуманитарную помощь республике.

Подробнее о встрече Владимира Путина с избранным президентом Абхазии читайте в материале «Ъ».