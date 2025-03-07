«Клуб 20». Первая серия

ИД «Коммерсантъ-Урал» запускает спецпроект «Клуб 20», в рамках которого выйдет серия историй предприятий и организаций, появившихся более 20 лет назад и ставших лицом Екатеринбурга и Свердловской области. В первую серию вошли: РМК, футбольный клуб «Урал», ТРЦ «Гринвич», «Астон» и «Синара».



«Астон»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проекты строительной компании «Астон» в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба «Астон» Проекты строительной компании «Астон» в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба «Астон»

Строительная компания «Астон» была основана в Екатеринбурге в 2004 году двумя выпускниками школы №9, которые когда-то на уроках мечтали о том, что у них будет свой бизнес. Спустя 20 лет компания стала федеральным девелопером с проектами в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени и Владивостоке.

В Екатеринбурге за это время одноклассники запустили 15 масштабных жилых комплексов общей площадью более 370 тыс. кв. м и собрали несколько наград престижной премии Urban Awards за архитектуру, благоустройство и вклад в развитие городской среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проекты строительной компании «Астон» в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба «Астон» Проекты строительной компании «Астон» в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба «Астон»

В столице Урала «Астон» занимается такими сложными проектами, как реновация промышленных территорий — на месте Виншампанкомбината и у концерна «Калина», развивает жилье на набережной на Уктусе. Сейчас «Астон» заканчивает работу над четырьмя жилищными комплексами и готовится к строительству новых.

Компания уже построила 1701 квартиру. В ближайшее время «Астон» завершит строительство жилых комплексов, рассчитанных на 2345 квартир, а в дальнейшем приступит к реализации нескольких масштабных проектов на 4046 квартир.

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В год своего 20-летия компания «Астон» вошла в тройку рейтинга российской независимой площадки девелоперов России и стран СНГ «Все о стройке», агентство АКРА повысило кредитный рейтинг застройщика, а по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) компания полностью соответствие заявленным срокам ввода жилья в эксплуатацию и передачи квартир дольщикам.

«Астон» входит в топ-12 застройщиков Свердловской области по объему текущего строительства и занимает высокие позиции в рейтингах по скорости и качеству реализации проектов.

ТРЦ «Гринвич»

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ ТРЦ "Гринвич"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

12 ноября 2004 года в Екатеринбурге открылся торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Гринвич», который за 20 лет стал настоящей историей города.

Его предшественником был универсам №1, открывший в Свердловске в 1972 году и позже превратившийся в торговый центр «Мария». В 2000 году его приобрела компания «Малышева 73», основанная Игорем Заводовским и Константином Погребинским. Началась реконструкция здания, которая в итоге затронула весь прилегающий квартал: улицы Радищева, Вайнера и 8 марта.

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Фото: Владислав Лоншаков ТРЦ "Гринвич"

Фото: Владислав Лоншаков

В 2004 году была открыта первая очередь «Гринвича» площадью 45тыс. кв. м, в 2006 году вторая очередь, увеличившая площадь ТРЦ до 100тыс. кв. м. В 2014 году его площадь превысила 240тыс. кв. м. В 2019 году «Гринвич» построил подземные переходы, напрямую соединяющие его со станцией метро «Геологическая».

Сейчас площадь ТРЦ составляет около 300 тыс. кв. м. В нем расположены многочисленные магазины, рестораны, кинотеатр, фуд-маркет, зоны отдыха.

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В 2011 году «Гринвич» стал первым в России торговым центром, получившим классификацию ААА от Российского совета торговых центров.

ТРЦ «Гринвич» является одним из мест действия сериала «Счастливы вместе»: главный герой Гена Букин работает в обувном бутике, расположенном в нем.

Рядом с «Гринвичем» установлены памятники Гене Букину и Майклу Джексону.

РМК

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира РМК

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Штаб-квартира РМК

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2004 году екатеринбургский предприниматель Игорь Алтушкин официально зарегистрировал Русскую медную компанию (РМК), за 20 лет превратившуюся в один из крупнейших холдингов в российской металлургии.

Изначально в РМК входили металлургические и горнодобывающие активы, расположенные в Челябинской и Новгородской областях. Главной целью создания холдинга было оптимизировать их управление. На их основе был создан мощный комплекс, производящий около 3 млн тонн руды и более 130 тыс. тонн катодной меди в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира РМК

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Штаб-квартира РМК

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

В последующие годы РМК укрепляла свои позиции на медном рынке, расширяя влияние в международной сфере. Была запущены новые проекты, связанные с разработкой месторождений в России; велась модернизация производственных мощностей; были построены новые современные предприятия — например, Томинский ГОК в Челябинской области.

Сегодня РМК — один из ведущих производителей меди в России с полным производственным циклом — от добычи руда до выпуска медных катодов и катанки.

В 2020 году в Екатеринбурге было построено здание штаб-квартиры РМК, сразу ставшее одной из городских достопримечательностей. Это первый реализованный в России проект британского архитектурного бюро Foster + Partners.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу в Академии единоборств РМК Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Фестиваль «Лето с РМК» в Екатеринбурге Фото: Анастасия Ледяева Следующая фотография 1 / 2 Турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу в Академии единоборств РМК Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Фестиваль «Лето с РМК» в Екатеринбурге Фото: Анастасия Ледяева

Помимо производственной деятельности РМК известна своими социальными и благотворительными проектами. Одним из них является Академия единоборств РМК, открывшаяся в Екатеринбурге в 2018 году.

«Синара»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира группы "Синара" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Штаб-квартира группы "Синара" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2001 году предприниматель Дмитрий Пумпянский основал группу «Синара» — многопрофильный холдинг, одним из основных направлений которой стало транспортное машиностроение.

В 2004 году в Верхней Пышме на базе одной из промышленных площадок был запущен Уральский завод железнодорожного машиностроения (УЗЖМ), вскоре ставший крупным поставщиком локомотивов для РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стенд группы "Синара" на международной выставке "Иннопром-2021" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Строительство производства высокоскоростных поездов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Стенд группы "Синара" на международной выставке "Иннопром-2021" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Строительство производства высокоскоростных поездов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В 2007 году на основе предприятий «Синары» был создан специализированный холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ), объединивший научно-технический и производственный потенциал группы. Спустя три года «Синара» запустила совместное предприятие с Siemens— завод «Уральские локомотивы», который начал производить электровозы «Синара» и «Гранит». В 2013 году стартовал выпуск скоростных поездов «Ласточка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод "Уральские локомотивы"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Завод "Уральские локомотивы"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В последующие годы компания расширяла линейку продукции. В 2022 году «Синара» вышла на рынок пассажирского транспорта, начав производство троллейбусов, автобусов и электробусов. В 2023 году «Синара» выпустила первый опытный образец полностью российского аналога «Ласточки», который получил название «Финист». Сейчас ведет строительство производства поездов нового поколения.

ФК «Урал»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмблема футбольного клуба "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Эмблема футбольного клуба "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Футбольный клуб «Урал» под своим нынешним названием стал выступать с 2003 года. К тому моменту главная команда Свердловской области — «Уралмаш» — испытывала серьезные финансовые и организационные проблемы, играла в первой и второй лигах.

В 2003 году владельцем клуба стало правительство Свердловской области, которое сменило его название на ФК «Урал». В качестве основного партнера была привлечена Трубная металлургическая компания (ТМК).

ФК «Урал» стал одним из лидеров первого дивизиона, в 2006 году завоевал бронзовые медали. Триумфальный вход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) случился в 2013 году, когда команда заняла первое место в первенстве ФНЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игрок ФК "Урал" Эрик Бикфалви (в центре) во время матча с "Рубином" (Казань) на стадионе "Екатеринбург Арена". 2023 год Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Матч Кубка России между командами "Урал" (Екатеринбург) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Екатеринбург Арена". 2023 год Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Игрок ФК "Урал" Эрик Бикфалви (в центре) во время матча с "Рубином" (Казань) на стадионе "Екатеринбург Арена". 2023 год Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Матч Кубка России между командами "Урал" (Екатеринбург) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Екатеринбург Арена". 2023 год Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото

Среди достижений ФК «Урал»: две победы в Кубке ФНЛ (2012, 2013); два участия в финалах Кубка России (2017, 2019).Лучший результат в РПЛ — 8 место в 2016 году.

В 2024 году ФК «Урал» покинул РПЛ после неудачных стыковых матчей. Сейчас клуб борется за возвращение в высшую лигу.

Среди известных игроков ФК «Урал»: Олег Шатов, Эрик Бикфалви, Спартак Гогниев, Роман Павлюченко, Павел Погребняк.

В разные годы главными тренерами ФК «Урал» были: Юрий Матвеев, Александр Тарханов, Дмитрий Парфенов, Виктор Гончаренко и другие. Пост президента клуба бессменно занимает Григорий Иванов.

Вокруг ФК «Урал» создана инфраструктура, в которой воспитываются молодые спортсмены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Талисман футбольного клуба "Урал" Шмель на мотоцикле "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Талисман футбольного клуба "Урал" Шмель на мотоцикле "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Футбольный клуб «Урал» организует фестивали Ural Football Fest, в рамках которых проводятся мастер-классы, любительские турниры, встречи с футболистами, концерты.

Команда стала важным элементом городской идентичности, объединяя бизнес-сообщество и болельщиков, способствуя развитию спорта и культуры в Екатеринбурге.