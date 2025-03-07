«Клуб 20». Первая серия
ФК «Урал», РМК, «Астон» и другие в новом проекте «Коммерсантъ-Урал»
ИД «Коммерсантъ-Урал» запускает спецпроект «Клуб 20», в рамках которого выйдет серия историй предприятий и организаций, появившихся более 20 лет назад и ставших лицом Екатеринбурга и Свердловской области. В первую серию вошли: РМК, футбольный клуб «Урал», ТРЦ «Гринвич», «Астон» и «Синара».
«Астон»
Проекты строительной компании «Астон» в Екатеринбурге
Фото: Пресс-служба «Астон»
Строительная компания «Астон» была основана в Екатеринбурге в 2004 году двумя выпускниками школы №9, которые когда-то на уроках мечтали о том, что у них будет свой бизнес. Спустя 20 лет компания стала федеральным девелопером с проектами в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени и Владивостоке.
В Екатеринбурге за это время одноклассники запустили 15 масштабных жилых комплексов общей площадью более 370 тыс. кв. м и собрали несколько наград престижной премии Urban Awards за архитектуру, благоустройство и вклад в развитие городской среды.
Проекты строительной компании «Астон» в Екатеринбурге
Фото: Пресс-служба «Астон»
В столице Урала «Астон» занимается такими сложными проектами, как реновация промышленных территорий — на месте Виншампанкомбината и у концерна «Калина», развивает жилье на набережной на Уктусе. Сейчас «Астон» заканчивает работу над четырьмя жилищными комплексами и готовится к строительству новых.
Компания уже построила 1701 квартиру. В ближайшее время «Астон» завершит строительство жилых комплексов, рассчитанных на 2345 квартир, а в дальнейшем приступит к реализации нескольких масштабных проектов на 4046 квартир.
В год своего 20-летия компания «Астон» вошла в тройку рейтинга российской независимой площадки девелоперов России и стран СНГ «Все о стройке», агентство АКРА повысило кредитный рейтинг застройщика, а по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) компания полностью соответствие заявленным срокам ввода жилья в эксплуатацию и передачи квартир дольщикам.
«Астон» входит в топ-12 застройщиков Свердловской области по объему текущего строительства и занимает высокие позиции в рейтингах по скорости и качеству реализации проектов.
ТРЦ «Гринвич»
ТРЦ "Гринвич"
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
12 ноября 2004 года в Екатеринбурге открылся торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Гринвич», который за 20 лет стал настоящей историей города.
Его предшественником был универсам №1, открывший в Свердловске в 1972 году и позже превратившийся в торговый центр «Мария». В 2000 году его приобрела компания «Малышева 73», основанная Игорем Заводовским и Константином Погребинским. Началась реконструкция здания, которая в итоге затронула весь прилегающий квартал: улицы Радищева, Вайнера и 8 марта.
ТРЦ "Гринвич"
Фото: Владислав Лоншаков
В 2004 году была открыта первая очередь «Гринвича» площадью 45тыс. кв. м, в 2006 году вторая очередь, увеличившая площадь ТРЦ до 100тыс. кв. м. В 2014 году его площадь превысила 240тыс. кв. м. В 2019 году «Гринвич» построил подземные переходы, напрямую соединяющие его со станцией метро «Геологическая».
Сейчас площадь ТРЦ составляет около 300 тыс. кв. м. В нем расположены многочисленные магазины, рестораны, кинотеатр, фуд-маркет, зоны отдыха.
В 2011 году «Гринвич» стал первым в России торговым центром, получившим классификацию ААА от Российского совета торговых центров.
ТРЦ «Гринвич» является одним из мест действия сериала «Счастливы вместе»: главный герой Гена Букин работает в обувном бутике, расположенном в нем.
Рядом с «Гринвичем» установлены памятники Гене Букину и Майклу Джексону.
РМК
Штаб-квартира РМК
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В 2004 году екатеринбургский предприниматель Игорь Алтушкин официально зарегистрировал Русскую медную компанию (РМК), за 20 лет превратившуюся в один из крупнейших холдингов в российской металлургии.
Изначально в РМК входили металлургические и горнодобывающие активы, расположенные в Челябинской и Новгородской областях. Главной целью создания холдинга было оптимизировать их управление. На их основе был создан мощный комплекс, производящий около 3 млн тонн руды и более 130 тыс. тонн катодной меди в год.
Штаб-квартира РМК
Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ
В последующие годы РМК укрепляла свои позиции на медном рынке, расширяя влияние в международной сфере. Была запущены новые проекты, связанные с разработкой месторождений в России; велась модернизация производственных мощностей; были построены новые современные предприятия — например, Томинский ГОК в Челябинской области.
Сегодня РМК — один из ведущих производителей меди в России с полным производственным циклом — от добычи руда до выпуска медных катодов и катанки.
В 2020 году в Екатеринбурге было построено здание штаб-квартиры РМК, сразу ставшее одной из городских достопримечательностей. Это первый реализованный в России проект британского архитектурного бюро Foster + Partners.
Помимо производственной деятельности РМК известна своими социальными и благотворительными проектами. Одним из них является Академия единоборств РМК, открывшаяся в Екатеринбурге в 2018 году.
«Синара»
Штаб-квартира группы "Синара" в Екатеринбурге
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В 2001 году предприниматель Дмитрий Пумпянский основал группу «Синара» — многопрофильный холдинг, одним из основных направлений которой стало транспортное машиностроение.
В 2004 году в Верхней Пышме на базе одной из промышленных площадок был запущен Уральский завод железнодорожного машиностроения (УЗЖМ), вскоре ставший крупным поставщиком локомотивов для РЖД.
В 2007 году на основе предприятий «Синары» был создан специализированный холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ), объединивший научно-технический и производственный потенциал группы. Спустя три года «Синара» запустила совместное предприятие с Siemens— завод «Уральские локомотивы», который начал производить электровозы «Синара» и «Гранит». В 2013 году стартовал выпуск скоростных поездов «Ласточка».
Завод "Уральские локомотивы"
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
В последующие годы компания расширяла линейку продукции. В 2022 году «Синара» вышла на рынок пассажирского транспорта, начав производство троллейбусов, автобусов и электробусов. В 2023 году «Синара» выпустила первый опытный образец полностью российского аналога «Ласточки», который получил название «Финист». Сейчас ведет строительство производства поездов нового поколения.
ФК «Урал»
Эмблема футбольного клуба "Урал"
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Футбольный клуб «Урал» под своим нынешним названием стал выступать с 2003 года. К тому моменту главная команда Свердловской области — «Уралмаш» — испытывала серьезные финансовые и организационные проблемы, играла в первой и второй лигах.
В 2003 году владельцем клуба стало правительство Свердловской области, которое сменило его название на ФК «Урал». В качестве основного партнера была привлечена Трубная металлургическая компания (ТМК).
ФК «Урал» стал одним из лидеров первого дивизиона, в 2006 году завоевал бронзовые медали. Триумфальный вход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) случился в 2013 году, когда команда заняла первое место в первенстве ФНЛ.
Среди достижений ФК «Урал»: две победы в Кубке ФНЛ (2012, 2013); два участия в финалах Кубка России (2017, 2019).Лучший результат в РПЛ — 8 место в 2016 году.
В 2024 году ФК «Урал» покинул РПЛ после неудачных стыковых матчей. Сейчас клуб борется за возвращение в высшую лигу.
Среди известных игроков ФК «Урал»: Олег Шатов, Эрик Бикфалви, Спартак Гогниев, Роман Павлюченко, Павел Погребняк.
В разные годы главными тренерами ФК «Урал» были: Юрий Матвеев, Александр Тарханов, Дмитрий Парфенов, Виктор Гончаренко и другие. Пост президента клуба бессменно занимает Григорий Иванов.
Вокруг ФК «Урал» создана инфраструктура, в которой воспитываются молодые спортсмены.
Талисман футбольного клуба "Урал" Шмель на мотоцикле "Урал"
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Футбольный клуб «Урал» организует фестивали Ural Football Fest, в рамках которых проводятся мастер-классы, любительские турниры, встречи с футболистами, концерты.
Команда стала важным элементом городской идентичности, объединяя бизнес-сообщество и болельщиков, способствуя развитию спорта и культуры в Екатеринбурге.