Сенатор Косихина вмешается в проверки «Светофора» из-за обращения ярославцев

Член Совета Федерации от Ярославской области Наталия Косихина отреагирует на обращение жителей региона по вопросу проверок магазинов сети «Светофор». Об этом госпожа Косихина сообщила «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославцы направили обращение госпоже Косихиной, в котором попросили «защитить их интересы» и вмешаться в ситуацию с проверками. Жители региона считают, что проверки могут привести к закрытию магазинов, что, в свою очередь, лишит их возможности покупать дешевые продукты.

Сенатор обращение на свою официальную почту еще не получила, но уже видела его. Она пояснила «Ъ-Ярославль», что на обращение отреагирует.

«Конечно, если граждане обращаются, то по-другому мы и не работаем. Обязательно все выясним и будем на связи, диалог выстроим. Узнаем у руководства, что сегодня вменяется. Может это искусственное нагнетание, может конкуренция. Поэтому здесь нужно все стороны рассмотреть и быть полезными»,— прокомментировала Наталия Косихина.

Алла Чижова