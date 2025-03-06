Ярославского сенатора просят защитить магазины «Светофор»

Жители Ярославской области попросили члена Совета Федерации Наталию Косихину вмешаться в ситуацию с проверками магазинов торговой сети «Светофор». Они направили госпоже Косихиной обращение (есть в распоряжении «Ъ-Ярославль»). Сенатор сказала «Ъ-Ярославль», что уже видела обращение, хотя официально оно еще не поступило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что магазины «Светофор» сейчас проверяют по всей стране, в некоторых городах проверки заканчиваются закрытием. В частности, в 18 ярославских магазинах Россельхознадзор нашел нарушения, такие как отсутствие маркировки и продажа продукции с истекшим сроком годности.

Ярославцы просят «защитить их интересы» и вмешаться в ситуацию с проверками. Они обеспокоены возможным закрытием магазинов с низкими ценами на продукцию.

«Мы, жители Ярославской области, убеждены, что эти проверки являются "заказными", поскольку затрагивают исключительно "Светофор", в то время как другие магазины ценами выше, где мы наблюдали гораздо более серьезные нарушения, остаются вне поля зрения. Мы также предполагаем, что эти проверки, прикрывающиеся заботой о потребителях, на самом деле направлены на закрытие сети "Светофор" и принуждение нас к покупкам в других, более дорогих магазинах»,— говорится в обращении.

Среди подписавших обращение есть пенсионеры и семьи с ограниченным бюджетом, которым выгодней покупать продукты в магазинах сети «Светофор», чем в других, поясняется в обращении. Госпожу Косихину они попросили проверить законность действий ведомств, которые проводят проверки.

«Если магазины действительно нарушают правила, пусть их обяжут устранить недочеты, но не закрывают, ведь от этого в первую очередь страдаем мы, покупатели»,— говорится в обращении.

Алла Чижова