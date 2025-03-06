Над Крымом и Черным морем сбили два беспилотника

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника. Один дрон был сбит над акваторией Черного моря, другой — над территорией Крыма. Об этом сообщило сообщило Минобороны России.

Атака длилась с 11:30 до 11:40 мск, уточнили в ведомстве.

Сегодня, 6 марта, утром средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник над Воронежской областью — в результате падения БПЛА повреждение получило одно строение, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В ночь на 5 марта Минобороны отчиталось об уничтожении восьми дронов над четырьмя российскими регионами.