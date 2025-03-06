Произошел масштабный сбой в работе сайтов МВД

В России зафиксирован массовый сбой в работе сайтов Министерства внутренних дел. Неполадки наблюдались как в работе федерального ресурса, так и в работе региональных сайтов министерства. Также на время перестал открываться сайт Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сбои в работе портала МВД фиксирует Downdetector. Согласно данным мониторингового ресурса, сбои начались в 10:00 мск. Ближе к 12:00 мск число жалоб на работу сайта сократилось.

Больше всего сообщений о неполадках в работе сайта поступает из Карелии (17%) и Камчатского края (16%). Жалобы также приходят из Курской области (8%), Москвы и Московской области (8%), а также Калужской области (8%).

ТАСС в оперативных службах сообщили, что сбой в работе сайтов МВД и его региональных главков произошел из-за скачка напряжения. До этого масштабный сбой в работе сайта МВД фиксировали в середине октября прошлого года. Тогда причиной сбоев назвали технические неполадки (обрыв линии связи).