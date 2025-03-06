Госдолг Нижегородской области почти не изменился в феврале 2025 года

Объем госдолга Нижегородской области за февраль 2025 года почти не изменился. По информации с сайта регионального минфина, на 1 марта госдолг составил почти 161,09 млрд руб., на 1 февраля он был равен 161,07 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В структуре долга на 1 марта 83,2% составляют федеральные бюджетные кредиты, 16,1% — государственные ценные бумаги и 0,7% — госгарантии. Кредитов коммерческих банков нет.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в конце февраля минфин заключил с ПАО «Промсвязьбанк» 17 контрактов на предоставление кредитных линий с общей суммой 17 млрд руб.

Галина Шамберина