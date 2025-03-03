«Промсвязьбанк» прокредитует Нижегородскую область на 17 млрд рублей

ПАО «Промсвязьбанк» предоставит Нижегородской области кредитные линии на 17 млрд руб. Информация о 17 контрактах с кредитным лимитом 1 млрд руб. каждый размещена на сайте госзакупок в конце февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», электронные аукционы на привлечение кредитов с плавающей процентной ставкой минфин региона объявил 8 февраля. Максимальная стоимость каждого контракта составляла почти 108,5 млн руб. Она рассчитывалась исходя из ключевой ставки ЦБ (21% на момент объявления аукционов) +1%.

Однако все эти аукционы не состоялись, так как никто не заявился. После этого минфин провел все закупки у единственного поставщика по стоимости 108,5 млн руб. за один контракт.

Срок привлечения всех кредитов составляет 180 дней. Заемные средства необходимы для финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств области и пополнения остатков средств в течение финансового года.

Галина Шамберина