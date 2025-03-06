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Коммерсантъ FM
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Госсекретарь США вышел в прямой эфир с пепельным крестом на лбу

Госсекретарь США Марко Рубио появился в эфире телеканала Fox News с крестом, выведенным пеплом у него на лбу. В эфире он рассказал о попытках мирного урегулирования военного конфликта на Украине.

Фото: Кадр трансляции Fox News

Фото: Кадр трансляции Fox News

Вчера, 5 марта, была Пепельная среда — это день начала Великого поста в нескольких христианских конфессиях, включая католическую, англиканскую и лютеранскую. Католикам в этот день посыпают голову освященным пеплом, а иногда рисуют крест на лбу. Это символизирует покаяние. Обряд в XVI веке был включен в Миссал — богослужебную книгу, в которой расписываются последовательное сочетание молитв, песнопений и порядок действий предстоятеля мессы. Крест выделяет тех, кто принял участие в Великом посте.

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