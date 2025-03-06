В феврале 2025 года объем выдачи потребительских кредитов достиг 539 млрд руб.

В феврале 2025 года на рынке потребительского кредитования вновь реализовался сезонный фактор. По данным Frank RG за предшествующие 11 лет, в последний месяц зимы суммарные объемы выдачи всегда растут после января. В 2025 году рост составил 26%, а объем достиг 539 млрд руб. В предшествующие пять лет темпы были немного ниже — 19–24%. А вот в годовом выражении объем выдачи оказался в два раза ниже. Впрочем, такая разница сохраняется с ноября прошлого года, когда стали падать объемы выдачи автокредитов. Да этого с июля сократились выдачи ипотеки (за счет прекращения льготной программы на новостройки), с сентября стали падать выдачи кредитов наличными на фоне ужесточения требований Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом сегменты показали разнонаправленную динамику. По данным Frank RG, резко (по сравнению с январем) выросли выдачи ипотечных кредитов, составив почти 219 млрд руб. (рост на 80%). Однако они отстали от показателей февраля 2024 на 34% (что, впрочем, лучше, чем в предшествующие полгода, когда отставание было более чем в два раза).

Начали восстанавливаться и показатели сегмента кредитов наличными. Объем выдачи вырос до 216,5 млрд руб., превысив показатель января на 9%. Однако в годовом выражении выдачи остаются по-прежнему в два раза ниже. Причем росту объема в первую очередь способствовал рост среднего размера кредита (на 14%), тогда как количество выданных кредитов снизилось на 4%, до 1,5 млн.

Немного снизился объем выдачи автокредитов — на 2%, до 84 млрд руб. Однако этот результат оказался в два раза ниже, чем годом ранее, когда наметился активный рост этого сегмента. Вместе с тем граждане оформили почти столько же кредитов, что и в январе (70 тыс. против 70,2 тыс.), а снижение объема выдачи было связано со снижением среднего размера кредита, который откатился до значений двухлетней давности. Не исключено, что это было связано с сокращением продаж новых автомобилей.

Самым депрессивным остается сегмент POS-кредитования. Объемы выдачи сократились на 13%, до 19,1 млрд руб. Причем снижение происходит седьмой месяц подряд, в результате чего показатель опустился до минимума с июня 2020 года.

Дмитрий Михайлович