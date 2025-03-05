Один человек пострадал в массовом ДТП с двумя автобусами на Ланском шоссе

Днем 5 марта на пересечении Ланского шоссе и Новосибирской улицы столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ДТП с участием двух автобусов в Петербурге

Фото: vk.com / spb_today Последствия ДТП с участием двух автобусов в Петербурге

Фото: vk.com / spb_today

По данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», водитель автобуса № 98 не справился с управлением, пропустил поворот и выехал со своей полосы. Следом он столкнулся с еще одним автобусом этого же маршрута и двумя легковыми автомобилями.

Водитель одной из иномарок получил легкие травмы, пассажиры общественного транспорта не пострадали. В компании «Домтрансавто», обслуживающей маршрут, подчеркнули, что виновник ДТП имеет стаж более 20 лет, он вышел на смену после двух выходных.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 4 марта на 19-м км внутреннего кольца КАД 45-летний водитель Mitsubishi Outlander столкнулся с двигавшимся в попутном направлении рейсовым автобусом «ЛиАЗ». Смерть водителя легковушки наступила на месте происшествия.

Андрей Маркелов