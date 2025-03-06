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Умер автор «Everybody Loves the Sunshine» Рой Айерс

Американский джазовый композитор и вибрафонист Рой Айерс скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи музыканта.

Фото: Ron Harris / AP

Фото: Ron Harris / AP

Рой Айерс умер 4 марта в Нью-Йорке после продолжительной болезни. «С большой грустью семья легендарного вибрафониста, композитора и продюсера Роя Айерса сообщает о его кончине»,— говорится в заявлении.

Айерс стал одним из пионеров жанра джаз-фанк и оказал значительное влияние на развитие неосоула. С 1963 года он выпустил десятки сольных альбомов. Его главным хитом считается композиция Everybody Loves the Sunshine, записанная с группой Roy Ayers Ubiquity. На Spotify трек набрал более 130 млн прослушиваний. Песню перепели такие исполнители, как Д’Анджело, Джейми Каллум и Роберт Гласпер.

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