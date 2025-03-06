Суд признал законным арест патологоанатома, обвиняемого в изнасиловании ребенка

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката по избранию меры пресечения патологоанатому Сергею Окладникову, который обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки. Как сообщила пресс-служба суда, он останется под стражей до 12 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Он был арестован в феврале Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга и обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

Напомним, согласно материалам дела, патологоанатом детской больницы №9 Сергей Окладников увлекался кришнаитством и был учредителем одной из таких организаций, в которой и познакомился со своей жертвой. По словам источника «Ъ-Урал», он предложил девочке устроить ритуальное бракосочетание, на что она согласилась и добровольно вступила с ним в половую связь. После этого родители девочки обратились с заявлением в полицию.

Ирина Пичурина