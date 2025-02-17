В ритуале возникло уголовное дело

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал патологоанатома детской больницы №9 Сергея Окладникова по обвинению в изнасиловании 12-летней.Согласно материалам дела, он увлекался кришнаитством и был учредителем одной из таких организаций, в которой и познакомился со своей жертвой. По словам источника «Ъ-Урал», он предложил девочке устроить ритуальное бракосочетание, на что она согласилась и добровольно вступила с ним в половую связь. После этого родители девочки обратились с заявлением в полицию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание суда, на котором рассматривался вопрос об аресте Сергея Окладникова

Фото: Сверловский областной суд Заседание суда, на котором рассматривался вопрос об аресте Сергея Окладникова

Фото: Сверловский областной суд

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 12 апреля патологоанатома Сергея Окладникова по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

По словам источника «Ъ-Урал», он увлекался учением Кришны, в декабре 2024 года учредил одну из религиозных организаций в Екатеринбурге. Им были организованы религиозные учения, в которых участвовали родители потерпевшей 12-летней девочки. Между патологоанатомом и ребенком завязалось близкое общение. В течение нескольких месяцев, они, в частности, якобы совместно читали и обсуждали священные писания. Впоследствии Сергей Окладников предложил ей устроить ритуальное бракосочетание и вступить в половую связь, на что девочка согласилась. Когда об этом узнали родители потерпевшей, они написали заявление в полицию, хотя «связь была по обоюдному согласию».

«Все характеристики от его коллег положительные, все они удивлены и даже шокированы случившимся»,— рассказал «Ъ-Урал» юрист религиозной организации Екатеринбургского общества «Сознания Кришны» Александр Кагарманов.

Адвокат Сергея Окладникова Ольга Кезик от комментариев отказалась, ссылаясь на то, что заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. По данным «Ъ-Урал», во время заседания она ходатайствовала о мере пресечения для своего доверителя в виде домашнего ареста. Получить комментарий в больнице, где работал патологоанатом, не удалось. О Сергее Окладникове известно, что он окончил Уральский государственный медицинский университет.

Совет Местной религиозной организации «Екатеринбургское общество сознания Кришны» выразил обеспокоенность в связи «с попытками связать обвинение Сергею О. по уголовной статье с его религиозными взглядами».

«Религиозная организация и община взаимодействуют с представителями сторон для прояснения обстоятельств дела. Подтверждено, что, узнав о готовящемся заявлении в полицию, Сергей добровольно явился в полицию для дачи показаний. В настоящее время ведутся следственные действия, на основании которых будут приняты соответствующие процессуальное и судебное решение»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в организации. Представители общества добавили, что случившееся «в корне противоречит богословским установлениям кришнаитов». «Гармоничность и прочность семейных отношений, строгость в вопросах половой жизни, забота о детях всегда были и остаются одной из основ духовной жизни последователей этой традиции»,— добавили в сообществе.

Мария Шараева