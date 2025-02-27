В Свердловской области средняя ожидаемая зарплата выросла до 70 тысяч рублей

За год в Свердловской области средняя зарплата, которую ожидают соискатели, выросла на 17% — до 70 тыс. руб. (+ 10 тыс. руб. в денежном выражении). Как сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru, средние зарплатные ожидания свердловчан сравнялись с общероссийскими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее значимый рост ожидаемых зарплат произошел у специалистов в сфере «Стратегии, инвестиций и консалтинга» — с 105,7 тыс. руб. до 144,2 тыс. руб. за год (+36%). Далее по росту зарплатных ожиданий — представители высшего и среднего менеджмента (+25%, до 150 тыс. руб.), водители и логисты (+33%, до 80 тыс. руб.), кадры из сферы производства и сервисного обслуживания, сельского хозяйства, строительства и недвижимости (+25%, до 100 тыс. руб.) и других отраслей.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Свердловской области в январе более 157 тыс. местных соискателей обновили свои резюме или начали поиск вакантных мест, что на 37% больше по сравнению с началом 2024 года.

Анастасия Таначева