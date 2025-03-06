В Ярославле рассказали о проекте благоустройства Петропавловского парка

В Ярославле в Петропавловском парке появятся беседка, фонтаны и статуи. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Олег Виноградов на заседании комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства 5 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Целью благоустройства называют «воссоздание исторического облика парка с сохранением существующих объектов и созданием новых». В число работ войдут обустройство дорожек из гранитного отсева, паркового освещения и смотровой площадки, ремонт асфальта, установка забора у заброшенных исторических зданий с их подсветкой, скамеек, статуй, фонтанов, беседки. ПСД уже готова и находится на проверке, уточнил господин Виноградов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что благоустройство парка планируют начать в апреле.

Алла Чижова