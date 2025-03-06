Бречалов про новый терминал аэропорта Ижевска: начали строить в непростое время

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал новый терминал аэропорта Ижевска «сложным объектом», строительство которого началось в «непростое время», однако работы идут согласно графику. Об этом руководитель региона заявил во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» 5 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Многие компоненты, включая витринные стекла (на внешней стороне нового терминала.— "Ъ-Удмуртия"), завозились, и контракт изначально был из Германии. Не буду скрывать — мы хотели сделать из самого высокого качества материалов»,— сказал господин Бречалов. Глава региона добавил, что работы планируется завершить летом.

Напомним, строительство нового терминала аэропорта Ижевска началось в августе 2022 год с закладки первого камня. Подрядчик приступил к активным строительным работам в апреле 2023 года.

В октябре 2024 года сроки сдачи нового терминала сдвинули на май 2025 года, открытие международных перелетов — на декабрь 2025 года. Это произошло из-за задержки поставок генподрядчику конструктивных металлических элементов более чем на восемь месяцев из-за выполнения поставщиком гособоронзаказа.

3 марта 2025 года председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов заявлял, что готовность нового терминала составляет 70%.