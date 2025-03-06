Mozilla выпустила Firefox 136 с вертикальными вкладками и поддержкой ARM64 для Linux

Компания Mozilla представила новую версию браузера Firefox 136 с обновленной боковой панелью — теперь пользователи смогут получить на ней доступ к вкладкам, чат-боту, закладкам и истории. Функцию можно включить в общих настройках браузера в разделе «Макет браузера».

Для удобства работы с большим количеством открытых вкладок в Firefox 136 появилась возможность их вертикального отображения. В этом режиме открытые и закрепленные вкладки находятся в боковой панели, что облегчает их просмотр и управление.

Кроме того, в новой версии добавлена поддержка сборок Firefox для архитектуры ARM64 на платформах Linux и Windows — это обеспечивает более высокую производительность и экономию заряда батареи. На macOS браузер теперь оптимизирован для работы с асимметричными ядрами процессоров Apple Silicon, что способствует снижению энергопотребления.

Евгений Федуненко