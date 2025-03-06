Xpanceo показала прототипы «умных» контактных линз

Компания Xpanceo на выставке MWC 2025 представила прототипы «умных» контактных линз с беспроводным питанием. Эти линзы получают энергию от портативного аксессуара, напоминающего футляр для контактных линз. Уровень излучения соответствует стандартным показателям носимых устройств, что гарантирует безопасность использования.

Один из прототипов оснащен биосенсором с наночастицами, позволяющим измерять уровень глюкозы, кортизола, эстрона, прогестерона, тестостерона, а также витаминов B1, B2, B3, E и D непосредственно из слезной жидкости. Это открывает новые возможности для персонального мониторинга здоровья без инвазивных процедур. Другой прототип предназначен для постоянного контроля внутриглазного давления, что способствует раннему выявлению и лечению глаукомы.

Также была продемонстрирована линза AR Vision с микродисплеем, проецирующим цифровую информацию прямо на сетчатку, что позволяет интегрировать дополненную реальность без использования громоздких гарнитур. Еще один прототип оснащен встроенной антенной для беспроводной передачи данных и транслирует биометрическую информацию в реальном времени на сопутствующее устройство. Xpanceo планирует объединить все эти функции в одном устройстве в 2025–2026 годах.

Евгений Федуненко