В Удмуртии запустили чат-бота для участников СВО под названием «Батыр»

В Удмуртии запустили чат-бота для участников спецоперации и членов их семей под названием «Батыр», заявил глава республики Александр Бречалов во время прямой линии на телеканале «Моя Удмуртия» 5 марта. В переводе с удмуртского это слово означает «богатырь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Чат-бот разработан Центром управления регионом в Удмуртии. Как указано на странице «Батыра», он агрегировал все федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки участников СВО, а также помощь от регионального филиала госфонда «Защитники Отечества», увековечивание памяти солдат и работу добровольцев.

Напомним, 3 марта в Удмуртии запустили бизнес-акселератор для ветеранов СВО и членов их семей, направленный в том числе на адаптацию участников боевых действий. Организаторы отмечают социальную значимость программы. Однако эксперты опасаются, что в нынешних экономических реалиях начинающие предприниматели могут разочароваться в бизнесе.

Подробнее об этом читайте в материале «Бывших солдат втянут в новое дело».