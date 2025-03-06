Бастрыкину доложат по делу об избиении школьника подростками в ХМАО

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела, связанного с нападением подростка на школьника в Нижневартовском районе (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В апреле 2024 года шестиклассник пострадал от действий подростка, который нанес ему телесные повреждения, было возбуждено уголовное дело по ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Через некоторое время в интернете появилось видео, где отец потерпевшего жаловался на затягивание расследования.

Следственные органы СК России по Югре инициировали передачу дела от полиции к следователям Следственного комитета. Проверяется информация о возможных аналогичных случаях избиения школьников группой подростков, а действиям тех, кто участвовал в избиении и снимал его на видео, будет дана правовая оценка. Возбуждено дело по статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Напомним, в прошлом месяце Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела об избиении подростка одноклассником в Нижневартовске (ХМАО-Югра), конфликт произошел 3 февраля между учащимися школы №3.

Ирина Пичурина